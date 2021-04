Erste Bilanz Biden-Harris

Seit 100 Tagen ist Joe Biden im Amt. Was ist in dieser Zeit passiert? Konnte er die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen? In seinem (kostenlosen) Online-Vortrag bei der Mannheimer Abendakademie gibt Historiker Roy Ludovic am Montag, 3. Mai, 18 bis 19.30 Uhr, einen Rückblick auf Bidens erste drei Monate als Präsident. Seit den New-Deal-Maßnahmen von 1933 genießt jeder US-Präsident eine Karenzzeit von 100 Tagen, in denen sich die Ausrichtung der neuen Administration abzeichnet und erste wegweisende Initiativen ergriffen werden. Die Regierung Biden-Harris musste gegen große Herausforderungen angehen, sowohl innenpolitischer- als auch außenpolitischer Natur. Ludovics´ Vortrag versucht sich an einer ersten vorläufigen Bilanz. red/aph

