Erst mal ein Käsebrötchen

Wir haben uns immer wieder mal gesehen. Aber wenn man 18 Jahre Politikredakteur war und Angela Merkel 16 Jahre Kanzlerin, ließ sich das kaum vermeiden. Natürlich war es ein extrem einseitiges Sehen, als Berichterstatter etwa bei einer CDU-Regionalkonferenz in Ludwigshafen, beim Bürgerdialog in Heidelberg oder auf Presseabenden vor Bundesparteitagen. Bei Letzteren war sie nur von Chefredakteuren umgeben (wobei eher die ihre Nähe zu suchen schienen als umgekehrt). Wurde man privat gefragt: „Wie ist die Merkel so?“, musste die Antwort stets „Keine Ahnung“ lauten. Einige wenige Eingeweihte berichteten, im kleinen Kreis sei sie sympathisch und witzig. Das hat sie bei der einzig wirklichen Begegnung, vor mehr als zwei Jahrzehnten, gut verborgen. Als damalige Umweltministerin willigte sie nach einer Pressekonferenz ein, dem jungen Reporter noch ein kurzes Interview zu geben. „Aber erst muss ich was essen“, sagte sie und griff zu einem belegten Brötchen. Für die war der Bonner Presseclub berühmt. Merkel nahm jedoch keines der leckeren mit Lachs, sondern ein schlichtes mit Käse. Das verschlang sie in einem so atemberaubenden Tempo, wie man es vorher noch nie und nachher nie wieder gesehen hat. Beim anschließenden Interview – es ging um Atomtransporte und Endlager, nicht ihre Lieblingsthemen – wuchs die Sorge, sie könnte mit dem Mikrofon gleich ähnlich verfahren wie mit dem Käsebrötchen. Tat sie natürlich nicht. Aber das Bild blieb für immer im Gedächtnis. Danke! sma

