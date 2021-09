Erst hilfesuchend umgeschaut - dann körperlich angegriffen

Heidelberg. Ein 21-Jähriger soll am Donnerstag in der Heidelberger Altstadt ohne Grund körperlich angegriffen worden sein. In der Hauptstraße habe sich der beschuldigte Mann gegen 0.30 Uhr zunächst hilfesuchend umgeschaut, teilte die Polizei mit. Als der Geschädigte darauf aufmerksam wurde und seine Unterstützung anbot, reagierte der Täter sofort aggressiv. Nach dem Angriff stürzte der 21-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der zunächst unbekannte Beschuldigte ließ schließlich von seinem Opfer ab und flüchtete.

Die vom 21-Jährigen verständigte Polizei stellte daraufhin einen 26 Jahre alten Verdächtigen in der Marstallstraße fest, auf den die Beschreibung passte. Der Mann ergriff die Flucht, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Am Uniplatz wurde der 26-Jährige eingeholt und festgenommen.

Der 21-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Warum er angegriffen wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.