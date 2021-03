Weil die Königsberger Allee auf der Schönau gesperrt ist, muss die Buslinie 51 derzeit und voraussichtlich bis Ende August zwischen den Haltestellen „Königsberger Allee“ und „Krähenflügel“ in beiden Richtungen über die Amselstraße umgeleitet werden. Das teilt die RNV mit. Die Haltestellen „Rastenburger Straße“ und „Tilsiter Straße“ werden deswegen nicht angefahren, die Verkehrsgesellschaft hat einen Ersatzverkehr mit einem Kleinbus eingerichtet. Der fährt montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen „Schönau“ und „Tilsiter Straße“ über die Amselstraße. An der Haltestelle „Krähenflügel“ können Fahrgäste zwischen dem Kleinbus und der Linie 51 von oder nach Sandhofen umsteigen. Ab Donnerstag, 1. April, werden die Stadtteile Blumenau, Gartenstadt, Sandhofen, Schönau und Waldhof von 5 bis 24 Uhr vom Elektro-Personen-Shuttle Fips bedient. Dann entfällt der Ersatzverkehr mit dem Kleinbus. red/lok