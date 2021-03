Mannheim. Für Bürgerinnen und Bürger aus Mannheim finden alle am Dienstag, 16. März, vereinbarten Termine zur Impfung gegen das Coronavirus statt. Nach Angaben der Stadt vom Montagabend erhalten Personen, die den AstraZeneca-Impfstoff erhalten sollten, nun ein Vakzin der Hersteller Biontech/Pfizer oder Moderna. Damit reagiert das Mannheimer Impfzentrum auf die vorsorgliche Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland, die die Bundesregierung nach einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts beschlossen hatte, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus weiter.

