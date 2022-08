Ersatztermin des „Kinokult Open Air“ auf der Aktionsfläche Alter am Alten Meßplatz

Mannheim. Wegen des Gefahrgutaustritts im Mannheimer Mühlauhafen ist am Dienstag das „Kinokult Open Air“ auf der Aktionsfläche Alter am Alten Meßplatz kurzfristig abgesagt worden. Wie die Veranstalter mitteilen, findet der Ersatztermin am Montag, 29. August, ab 20.30 Uhr statt. Gezeigt wird der Film „Räuberhände“.

Mit dem erfolgreichen Road-Movie von Ilker Çatak, (D 2020) lässt sich ein Sommertrip ins Erwachsenwerden erleben: Der wohlbehütete Janik (Emil von Schönfels) und der prekär lebende Samuel (Mekyas Mulugeta) sind beste Freunde, die gerade ihr Abi bestanden haben und ihre Elternhäuser peinlich finden. Samuels sture Suche nach seinem Vater in Istanbul stellt ihre Freundschaft jedoch auf eine harte Probe. Nach dem Erfolgsroman von Finn-Ole Heinrich entstanden und in der Rhein-Neckar-Region sowie in Istanbul gedreht, überzeugte der Coming-of-Age-Film das Publikum und wurde unter anderem mit dem Bayrischen Filmpreis für die besten Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Der Film wird präsentiert von Erdmann Lange, Kinoleiter der Atlantis-/Odeon-Kinos.

Nächster Termin ist dann regulär der Dienstag, 30. August, mit dem Dokumentarfilm „Freie Räume – Eine Geschichte der Jugendzentrumsbewegung“ von Tobias Frindt (D 2019). Das Platzangebot ist begrenzt, der Eintritt ist frei.

