Eröffnung im Sommer

Früher war es ein Hotel, ab Sommer sollen „Im Steubenhof“ 69 Pflegebedürftige ein modernes Zuhause finden: Seit neun Monaten wird die Immobilie in der Steubenstraße umgebaut. Zwar seien sich Hotel und Pflegeeinrichtung auf den ersten Blick ähnlich, was die Ausstattung betrifft – dennoch habe in den vergangenen Monaten vieles erneuert werden müssen, erklärt Bernhard Siebert, Architekt und Leiter der Abteilung Planung bei Diringer & Scheidel: „Die Hotelzimmertüren sind zu schmal, die Bäder zu klein und nicht barrierefrei, die Flure sind zu schmal zur Bettenrettung im Brandfall und benötigen eine Untergliederung der Bereiche mittels Brandschutztüren.“ Neue Fluchtwege und das Kreieren von insgesamt fünf Wohngruppen seien ebenfalls notwendig gewesen. „Jede Gruppe verfügt über einen Aufenthalts- und Speiseraum mit Balkon oder Terrasse, die als gemütliche Wohnstuben zum gemeinsamen Essen und zu vielfältigen Freizeitaktivitäten einladen, sowie über Lager- und Funktionsräume“, erklärt der technische Leiter der Avendi-Pflegekette, Karsten Bönisch.

17 Plätze für Tagespflege

Etwa vier Millionen Euro koste der Umbau, heißt es in der Mitteilung. Bis Juni sollen alle Innenausbauarbeiten abgeschlossen sein und das Haus an Avendi übergeben werden, die für das Einrichten nochmals einige Wochen benötigt. Noch im Sommer solle die Einrichtung aber bezugsfertig sein, heißt es weiter. Neben 69 stationären Pflegeplätzen bietet der Steubenhof auch 17 Plätze in der Tagespflege. red