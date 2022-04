Erneuter Anstieg

Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch (bis 16 Uhr) 849 weitere Corona-Infizierte registriert. Damit erhöht sich die Sieben-Tage-Inzidenz zum zweiten Mal in Folge, nachdem sie zuvor eine Woche lang gesunken war. Nun beträgt sie 1335,4. Damit liegt Mannheim wieder über dem baden-württembergischen Durchschnitt von aktuell 1202,1.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die jeweiligen Inzidenzen werden (außer an Wochenenden) immer vom Landesgesundheitsamt veröffentlicht und vom Robert Koch-Institut in Berlin übernommen. Nähere Informationen über das Infektionsgeschehen in Mannheim gab es bisher in Pressemitteilungen der Stadt, die unter der Woche jeden Abend verschickt wurden. Nun soll es sie nur noch einmal wöchentlich geben (wir berichteten). Ob donnerstags oder freitags, war am Mittwoch noch offen.

Die wichtigsten Zahlen – Neuinfektionen, Fälle insgesamt, Todesopfer, Genesene und akut Infizierte – will die Kommune unter der Woche weiter täglich auf ihrer Homepage veröffentlichen. Zur Premiere hat das auch gut geklappt. sma

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Aktuelle städtische Zahlen unter www.bit.ly/3KiPu1E