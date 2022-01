Erneut lange Impfnacht im Rosengarten

In Mannheim gibt es aktuell wieder eine Reihe von Impfaktionen gegen das Coronavirus – zum Beispiel im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) im Rosengarten: den langen Impfdonnerstag. Um auch Menschen die Chance auf Immunisierung zu geben, die tagsüber keine Zeit haben, werden die Öffnungszeiten an diesem Donnerstag, 27. Januar, ausgedehnt. Interessierte können spontan ohne Termin von 12 bis 22 Uhr vorbeikommen. Bereits vergangenen Donnerstag wurde im Rosengarten bis 22 Uhr geimpft. „Aufgrund der positiven Resonanz“, so die Stadtverwaltung, wird die Sonderaktion wiederholt.

Unterdessen läuft auch die Impfaktion im Rahmen der Vesperkirche weiter. In der Nähe der Citykirche Konkordien, nämlich in den Räumen der evangelischen Studentengemeinde in R 3, 3 setzen die Ärzte Adelheid Weiss und Hagen Weiss mit ihrem Team die Spritzen mit den Vakzinen. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen ohne Termin durchgeführt. Für Menschen über 30 Jahre kommt der Impfstoff von Moderna zum Einsatz, bei unter 30-Jährigen der von Biontech. Impfungen für alle ab zwölf Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Es wird gebeten, Impf- und Personalausweis sowie Krankenkassenkarte mitzubringen. Termine sind samstags, 29. Januar und 5. Februar, jeweils von 11 bis 13 Uhr. Am Mittwoch, 2. Februar, läuft das Angebot von 13 bis 15 Uhr. red/lok

Info: www. mannheim.de/ impfaktionen

