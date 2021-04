Erneut Kellereinbrüche auf der Rheinau

Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Keller von Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Rheinau eingebrochen, wie die Polizei nun mitgeteilt hat.

Vermutlich über die Brandschutztür der Tiefgarage drangen die Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus im Rheinauer Ring ein. Dort hebelten sie mehrere mit Vorhängeschlössern gesicherte Kellerverschläge auf und entwendeten unter anderem alkoholische Getränke und Elektronikgeräte.

In der gleichen Nacht brachen Kriminelle auch in zwei Wohnblocks in der Schmitzstraße und der Perreystraße ein. Auch hier gelangten die Täter vermutlich über die Tiefgarage oder einen der Hauseingänge in die Kellerräume und brachen die Schlösser mehrerer Kellerabteile auf. Aus einem Kellerraum ließen die Einbrecher verschiedenes Werkzeug mitgehen. Ob sie weitere Beute gemacht haben, muss noch ermittelt werden.

Inwiefern ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen dieser Nacht sowie einem Einbruch in der Nacht vom 23. auf den 24. März besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Rheinau.

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/ 833 970 zu melden.