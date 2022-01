Erneut in Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim. Eine Schule im Stadtteil Neckarstadt ist in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen erneut von Einbrechern heimgesucht worden. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Unbekannten ein Fenster des Lehrerzimmers der Schule in der Grenadierstraße in Mannheim auf und stiegen in den Raum ein. Hier sollen die Täter mehrere Schränke durchsucht und anschließend das Gebäude wieder verlassen haben. Inwiefern etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einem Einbruch in die gleiche Schule in der Zeit zwischen 24. und 27. Dezember 2021 ließen die Einbrecher Fernseher und Tablet-PCs mitgehen, so die Polizei. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird noch ermittelt.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621/3301-0, melden.