Erneut illegales Autorennen

Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren haben sich am frühen Sonntagmorgen ein illegales Straßenrennen von der Mannheimer Innenstadt bis nach Neuostheim geliefert. Wie die Polizei mitteilte, fuhren beide mit durchdrehenden Reifen und einer Geschwindigkeit von mindestens 120 Kilometern pro Stunde auf regennasser Fahrbahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei rasten sie mit einem VW Passat und einem BMW X1 über zahlreiche Kreuzungen und wurden von der Polizei verfolgt. Es ging durch die Seckenheimer Straße, am Planetarium vorbei in die Schubertstraße und über die Theodor-Heuss-Anlage. Die Beamten verfolgten die beiden auf ihren Polizeimotorrädern und konnten die Raser schließlich am Harrlachweg stoppen und kontrollieren. Gegen die beiden wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Autorennen ermittelt. Zudem wurden ihre Führerscheine einbehalten.

Erst am Freitag war es zu einem Autorennen in der Innenstadt gekommen. Einen Raser konnte die Polizei dabei stellen, ein weiterer flüchtete. Diese beiden Fahrer hatten ihre hochmotorisierten Autos im Luisenring extrem beschleunigt. Sie mussten dann aber wegen des Verkehrs abbremsen. Anschließend gaben die beiden wieder Vollgas, bei der Verfolgung musste die Polizei teils auf 140 beschleunigen. yt/imo