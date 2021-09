Erneut Fenster an Synagoge in Mannheim beschädigt

Mannheim. Eine Fensterscheibe ist an der Synagoge der jüdischen Gemeinde Mannheim beschädigt worden. Vertreter der Gemeinde stellten am Donnerstagabend die großflächig gesprungene äußere Scheibe des mehrfach verglasten Fensters fest, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Fenster befindet sich demnach an der rückwärtigen Seite der Synagoge neben der Eingangstür. Die Polizei geht von Sachbeschädigung aus. Die Schadenshöhe beträgt geschätzte 500 Euro. Der Tatzeitraum wurde auf Donnerstag, 12 bis 19 Uhr, eingegrenzt.

Bereits am 14. Juli und 13. Mai waren Sachbeschädigungen an der Synagoge in der Innenstadt vermeldet worden. Bei dem Vorfall im Juli wurde ebenfalls eine Scheibe beschädigt, indem sie mit einem herausnehmbaren Absperrpfosten des dortigen Parkplatzes durchschlagen wurde. Im Mai hatten Unbekannte eine Scheibe mit einem dumpfen Gegenstand zerstört.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird nun von einer Ermittlungsgruppe unter Leitung des Staatsschutzes des Polizeipräsidiums Mannheim geprüft. Dabei wollen die Beamtinnen und Beamten nicht nur die genauen Umstände klären, sondern auch ermitteln, ob den Taten eine politische Motivation zugrunde liegt.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.

