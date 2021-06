Erneut Beisitzer

Konrad Stockmeier (Bild) ist auf dem Landesparteitag der FDP in Stuttgart erneut als Beisitzer in den Landesvorstand der Partei gewählt worden. Neben ihm rückten auch die Leimener Bürgermeisterin Claudia Felden und der Heidelberger Bundestagskandidat Tim Nusser in den Landesvorstand. Damit ist die FDP Kurpfalz mit drei statt wie bisher mit zwei Beisitzern vertreten. In seiner Bewerbungsrede hatte sich Stockmeier erfreut darüber gezeigt, dass die Mannheimer FDP im Vergleich zum Sommer 2020 einen Mitgliederzuwachs von mehr als 25 Prozent verzeichnet.

„Ich freue mich über das deutliche Votum des Landesparteitags und werde mit Mannheimer Perspektive die Politik der FDP Baden-Württemberg beispielsweise zu den Themen Wirtschaft, Bildung, Soziales und Klimaschutz weiter mitgestalten“, so der Mannheimer Bundestagskandidat. red/lok