Erneut Arbeiten notwendig

Der Kurpfalzbrücke, die die Mannheimer Innenstadt mit der Neckarstadt verbindet, steht eine zweijährige Sanierung bevor. Ursache ist das hohe Alter der im Jahr 1950 erbauten Brücke. Nachdem die RNV zuletzt das Gleisbett auf der Brücke saniert hat, soll die Übergangskonstruktion selbst zunächst nach der Bundesgartenschau im Herbst 2023 an mehreren Wochenenden erneuert werden. Daran schließe sich eine zweijährige Sanierung an, die aber im Inneren der Brückenkonstruktion ausgeführt werden könne. Das teilte die Stadt Mannheim am Donnerstag mit. Dadurch werde keine Vollsperrung erforderlich sein. Dieser Schritt befindet sich derzeit aber noch in der Ausführungsplanung.

Brücke für Lastwagen gesperrt

Im Frühjahr soll die Kurpfalzbrücke für Lastwagen mit einem Gewicht über 30 Tonnen gesperrt werden. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest. Busse, Feuerwehren und Müllfahrzeuge können weiterhin die Kurpfalzbrücke befahren. Die Sperrung wird im Gegensatz zur BBC-Brücke zunächst nur mittels einer Beschilderung ausgeführt.

Indes verzögert sich das Ende bei den Sanierungsarbeiten im Brückenkopf der Konrad-Adenauer-Brücke. Witterungsempfindliche Abdichtungsarbeiten hätten sich in den Winter verschoben, erklärte die Verwaltung in einer Mitteilung. Für die Arbeiten seien jedoch ausreichende Temperaturen und trockenes Wetter erforderlich. Die Sanierung des Bauwerks soll nun im Juni fertiggestellt sein und die Brücke dann wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Alle weiteren Brückenbauwerke mit Schienenverkehr werden im Laufe des Jahres ebenso überprüft. Die gesamtstädtische Situation im Bauwerksbestand werde derzeit aufbereitet und dem Gemeinderat in einem „Brückenbericht“ in diesem Jahr vorgestellt. red/juko