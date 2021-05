Ermittlungen wegen tätlicher Angriffe gegen Polizisten

Ein 30-jähriger Mann hat am Freitag in Neckarau Polizeibeamte tätlich angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten und der Rettungsdienst verständigt, da in der Parkplatzausfahrt eines Lebensmittelmarktes in der Luisenstraße ein betrunkener Mann, der sich eine blutende Verletzung zugezogen hatte, auf dem Boden liegen würde. Der Mann sei wegen Alkoholisierung nicht mehr in der Lage gewesen, seinen Weg ohne fremde Hilfe fortzusetzen. Als er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden sollte, flüchtete er. Er konnte jedoch in Gewahrsam genommen werden.

Gegen Trennwand getreten

Während der Fahrt zum Revier begann er zu randalieren und gegen die Trennwand im Fahrzeug zu treten. Als die Beamten das Auto gestoppt und die hintere Wagentür geöffnet hatten, um den Mann zu beruhigen, trat dieser mit dem Fuß einem der Ordnungshüter mit Wucht gegen das Kinn. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray stellte der 30-Jährige seine Angriffe ein. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde ein Arzt angefordert. Auch diesen griff der renitente Mann sofort an. Nachdem er mit vereinten Kräften fixiert worden war, konnte die Blutprobe entnommen werden.

Ein 19-Jähriger hat indes ebenso am Freitagabend in einem Einkaufsmarkt Polizisten angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten kurz vor 21 Uhr in den Lebensmittelmarkt im Ulmenweg im Stadtteil Neckarstadt gerufen, da Zeugen den jungen Mann beobachtet hatten, wie er im Verkaufsbereich eine Sektflasche aus dem Regal nahm, öffnete und teilweise austrank. Er nahm auch eine Weinbrandflasche aus dem Regal und trank ebenfalls daraus.

Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mann der Örtlichkeit verwiesen. Während er fortlief, drehte er sich plötzlich um und trat und schlug auf einen der Beamten ein. Die zweite Polizistin zog daraufhin den Angreifer von ihrem Kollegen weg, woraufhin der 19-Jährige nun auf sie losging. Mit Unterstützung einer weiteren Streife konnte der Mann unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. pol/jab

