Zwei Verletzte, davon einer schwer, und Sachschaden von rund 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag im Wohlgelegen. Ein 32-jähriger Mann war kurz nach 15 Uhr mit seinem Audi auf der Dudenstraße in Richtung Feudenheimer Straße auf einen voranfahrenden, verkehrsbedingt anhaltenden Fiat eines 22-Jährigen aufgefahren. In der weiteren Folge wurde der Fiat auf den VW eines davor stehenden 39-jährigen Mannes geschoben. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fiat-Fahrer schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der VW-Fahrer wurde nur leicht verletzt und verließ die Klinik nach Untersuchung und ambulanter Behandlung wieder. Gegen den 32-jährigen Fahrer des Audi ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung pol/lang