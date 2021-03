Mannheim. Ein 92-Jähriger ist am Dienstag im Mannheimer Stadtteil Neckarau Opfer einer Trick-Diebin geworden. Wie die Polizei schilderte, klingelte kurz nach 12 Uhr eine Frau an der Tür des Mannes und gab vor, vom Pflegedienst zu sein. Da der Senior in einen Pflegegrad eingestuft ist, ließ er die Unbekannte ein, da er davon ausging, dass nun die jährliche Prüfung der Pflegestufe stattfindet.

Die Frau sah sich mit dem Mann in der Wohnung um und öffnete Schubladen. Die Unbekannte bat dann, ihr einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Der Senior holte einen Umschlag mit Bargeld und wechselte. Dabei beobachtete ihn die Frau und folgte ihm auf Schritt und Tritt. Sie gab vor, etwas aus dem Auto holen zu müssen und ging. Als sie nicht mehr zurückkam, wurde das Opfer misstrauisch und merkte, dass der Umschlag weg war.

Der Mann konnte die Täterin beschreiben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, nach eigenen Angaben 32 Jahre, ca. 170 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, Länge nicht bekannt, da die Frau ein Tuch über die Haare gebunden hatte. Sie sprach mit leichtem Akzent, so die Polizei. Zeugen, denen die Person auffiel, werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/83 39 70 zu melden.