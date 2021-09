Ermittlungen gegen 49-Jährigen

Die Bundespolizei ermittelt im Falle des entgleisten Kesselwagens im Rangierbahnhof gegen einen 49-Jährigen. Dieser soll laut Polizei den Bahnverkehr gefährdet haben. Weitere Auskunft zu den laufenden Ermittlungen konnte die Bundespolizei nicht geben. Der mit einer giftigen Chemikalie beladene Kesselwagen war am Dienstagabend in Folge eines Fehlers im Rangierbetrieb entgleist und umgekippt. Beim Inhalt des Waggons handelte es sich um 65 Tonnen Methylchlorid. Das Gas wird nun nach weiteren Angaben der Bundespolizei umgepumpt. Zu einem Gefahrgutaustritt kam es bisher nicht. Die Aufräumarbeiten dauern an. red/kpl

