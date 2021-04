Er begrüßt einen mit Worten, die man in einer Arztpraxis so noch nie gehört hat. „Hier ist heute richtige Party-Stimmung“, so der Käfertaler Mediziner Bernd Pauke. „Alle sind glücklich und erleichtert, dass jetzt auch wir impfen können.“

In einer der drei Kabinen sitzt „Party-Gast“ Heinz Günter Huissel. Er und seine Frau Christa gehören zu denen, die gleich an diesem Donnerstag in

