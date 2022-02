Erlös geht an Förderverein

Das Rotary Orchester Deutschland kommt am Samstag, 12. März, um 19 Uhr auf eine gemeinsame Einladung der Mannheimer Rotary Clubs zu einem Konzert in die Alte Schildkröt-Fabrik in Neckarau. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Mendelssohn Bartholdy und Beethoven. Schirmherr ist Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

2021 feierte das Rotary Orchester Deutschland 25-jähriges Bestehen. In mehr als 100 Konzerten wurden mehr als eine Million Euro eingespielt. Die Mitglieder reisen auf eigene Kosten an, so dass der Erlös der Konzerte den einladenden Clubs für ihre sozialen Projekte zur Verfügung steht. Der Erlös des Mannheimer Konzerts geht an den Förderverein Campus Neckarstadt West – einer Initiative von Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern. Der Verein unterstützt Aktivitäten in der Neckarstadt West, insbesondere für Kinder der Humboldt- und der Neckarschule. Ihnen bietet der Campus Räume, ein Mittagessen sowie Unterstützung beim Lernen und der Sprachkompetenz. Freizeitangebote, in denen die Kinder ihre Begabungen testen und entwickeln können, sind ein weiterer Teil des Angebots.

Karten sind zum Preis von 15 bis 48 Euro über www.reservix.de erhältlich. Im Anschluss an das Konzert gibt es ein Kurpfälzer Buffet zum Preis von 40 Euro. red

