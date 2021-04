Erlebnistage verlegt

Die naturwissenschaftlichen Erlebnistage „Explore Science“ im Luisenpark werden von Juni auf Oktober verlegt. Das teilt der Ausrichter, die Heidelberger Klaus Tschira Stiftung, mit. Die Traditionsveranstaltung sollte ursprünglich vom 15. bis 18. Juni stattfinden, wegen der derzeitigen Pandemieentwicklung soll sie nun vom 6. bis 9. Oktober nachgeholt werden. Dann dreht sich alles um das Thema Chemie.

Die Verschiebung diene dem Gesundheitsschutz, so die Stiftung. Ein weiterer Grund für die Entscheidung sei der Erlass des baden-württembergischen Kultusministeriums, der Schulen Ausflüge bis zum Schuljahresende untersagt. „Der Entschluss ist uns sehr schwer gefallen“, sagt Beate Spiegel, Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung. „Wir halten jedoch daran fest, Explore Science in diesem Jahr stattfinden zu lassen, und haben den Termin daher in Abstimmung mit dem Luisenpark in den Herbst verschoben.“

Die „Explore Science“-Kindergarten- und -Grundschulwettbewerbe sind von der Absage nicht betroffen. Die von einer Fachjury prämierten Ergebnisse der Kindergarten-Aufgabe werden vom 15. bis 18. Juni online präsentiert. Vom 7. bis 17. Juni werden zudem die Exponate der Grundschulmalwettbewerbe unter www.explore-science.info für die Online-Abstimmung und Präsentation veröffentlicht. Außerdem gibt es für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen eins bis vier die Möglichkeit, im Mai an insgesamt vier „Rätseln der Woche“ zum Thema Chemie zu knobeln und tolle Preise zu gewinnen. Das Rätsel wird wöchentlich, jeweils am 10., 17., 24. und 31. Mai, unter bit.ly/32kkQ3L veröffentlicht. red/imo