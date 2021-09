Erkrankter Darm

Es war das Jahr 1849, als sich in Mannheim eine bakteriell ausgelöste Form lebensbedrohlicher Durchfälle verbreitete. Weil es damals noch keine zielgerichteten Medikamente gab, wandten so manche Ärzte den berühmt-berüchtigten Aderlass an – was freilich mehr schadete als nutzte. Hingegen erwies sich die Kombi-Therapie eines gewissen Dr. Heinrich Zeroni, zu der neben Bettruhe auch stündlich verabreichtes Chlorwasser gehörte, als einigermaßen erfolgreich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mediziner schilderte in seinen Aufzeichnungen Häuser in „hohem Grad verwahrlost, voll Unordnung und Unreinlichkeit“. In solcherart Umgebung kam es vor, dass sich die Infektionskrankheit rasend schnell verbreitete und Familien komplett auslöschte. „In unserer Stadt, die eine Bevölkerung von etwa 24 000 Seelen hat“, so Zeroni , erkrankten innerhalb von drei Monaten 708 Männer und Frauen, von denen 369 starben. In Ländern mit schlechter Trinkwasserversorgung und unzulänglichem Gesundheitssystem verlaufen die von einem Bakterium ausgelösten Akutattacken aufs Verdauungssystem noch heute schwer, ja tödlich – vor allem aufgrund des Flüssigkeitsverlustes und der Austrocknung des Körpers. Wie heißt die meldepflichtige Krankheit mit sieben Buchstaben?