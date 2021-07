„Erklärung nicht genug“

Der Gemeinderat hat die Stadt kürzlich zum LGBTIQ-Freiheitsraum erklärt. Damit verpflichtet sich die Stadt zu Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LGBTIQ). Die FDP/MfM-Fraktion im Gemeinderat kritisierte diese Erklärung, da sie ohne auch nur eine konkrete Maßnahme eingebracht wurde, heißt es von der Fraktion in einer Mitteilung. Fraktionsvorsitzende und FDP-Stadträtin Birgit Reinemund: „Wir kämpfen jederzeit für die Rechte der LGBTIQ-Community. Diese Erklärung des Gemeinderates allein ist für uns aber noch kein Grund zur Freude. Es müssen konkrete Maßnahmen folgen, um die Rechte und Sicherheit der LGBTIQ-Menschen genauso zu sichern wie die aller Menschen. Inhaltsleere Deklarationen sind uns zu wenig. Daher haben wir uns enthalten.“

Volker Beisel, FDP-Stadtrat und Sprecher für LGBTIQ: „Die Verwaltung leistet sich hier eine reine Show-Veranstaltung. Auf dem Papier will Mannheim LGBTIQ-freundlich sein und beschließt eine solche Erklärung mit Verweisen aufbestehende Gesetze.“ Die wenigsten Lesben oder Schwulen trauten sich, tagsüber händchenhaltend über den Mannheimer Marktplatz zu schlendern, das zeige die Sicherheitsbefragung „Sicher out“ von 2018. Statt mit konkreten Projekten oder Maßnahmen vorzugehen, beschließe der Gemeinderat eine völlig folgenlose Erklärung. „Da kann ich nicht einfach so zustimmen“, so Beisel. red