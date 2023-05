Freunde von Oldtimern werden ihre Freude an diesem Foto haben. Die Autos zeigen, dass das Bild schon recht alt ist – auch wenn es in den Beständen des Marchivums ohne Datumsangabe steht. Zu erkennen ist ebenfalls: Wir haben für die 204. Folge von „Erkennen Sie Mannheim?“ die Innenstadt verlassen. Aber wo genau ist die Fotografie entstanden? Schreiben Sie uns eine Mail an erkennen@mamo.de mit Namen, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Erkennen Sie Mannheim? Folge 204“. Erzählen Sie uns gerne Ihre persönliche Geschichte zu dem Ort oder Ihre Erinnerungen an diesen. Vielleicht können Sie auch bei der Datierung helfen. Möglich sind nach wie vor auch Briefe an Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir kleine Geschenke aus dem Bestand des Marchivum. Einsendeschluss ist Mittwoch, 10. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. bhr

