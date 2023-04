Ein Rätselbild pro Folge von „Erkennen Sie Mannheim?“ Von dieser Regel gibt es in der Folge 203 eine Ausnahme – aus gegebenem Anlass. Denn in Kürze startet bekanntlich die Bundesgartenschau. Da drängt sich ein historischer Foto-Ausflug zur Buga 1975 geradezu auf. Und ein Rätselbild wäre da einfach zu wenig. Anders als bei manch anderen Erkennen-Folgen ist die zeitliche Einordnung der historischen Aufnahmen kein Problem. Aber auch die Orte sollten leicht zu identifizieren sein. Wer alle drei Lösungen weiß, schreibt eine E-Mail an erkennen@mamo.de mit Namen, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Erkennen Sie Mannheim? Folge 203“. Noch mehr als die richtige Lösung interessieren uns natürlich die Erinnerungen, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, an die Buga 1975 haben. Erzählen Sie uns Ihre persönliche Geschichte. Wir sind gespannt – und veröffentlichen die Auflösung passend am Tag vor dem Buga-Start. Neben einer E-Mail sind natürlich nach wie vor Briefe an Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, möglich. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss: Mittwoch, 12. April. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. bhr

