Schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel hat diese Fotografie: Sie ist nach Angaben des Marchivums im Jahr 1949 entstanden. Dass hier ein kleiner Teil der Planken zu sehen ist, lässt sich unschwer erkennen. Aber wo genau? Vermutlich ist die Frage nicht allzu schwer zu beantworten. Schreiben Sie uns eine Mail an erkennen@mamo.de mit Namen, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Erkennen Sie Mannheim? Folge 202“. Erzählen Sie uns auch Ihre persönliche Geschichte zu dem Ort oder Ihre Erinnerungen an diesen. Möglich sind natürlich nach wie vor auch Briefe an Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 8. März. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. bhr

