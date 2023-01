Erkennen Sie Mannheim? – Folge 200

Ausgerechnet zur Jubiläumsfolge 200 hat es bei „Erkennen Sie Mannheim?“ eine Panne gegeben: Zwar ist der große Artikel dazu im „Südhessen Morgen“ am Mittwoch erschienen, nicht aber das Bild, dessen Identität zu klären ist. Hier ist es also: das Foto, um das es geht. Es ist in einem nördlichen Stadtteil entstanden, und längst sieht es an dieser Stelle nicht mehr so kahl aus wie auf der undatierten Aufnahme. Ein Tipp: Nicht weit entfernt von der Häuserreihe befinden sich eine Grundschule und ein Sportgelände. Wer die Lösung weiß, schickt sie per Mail an erkennen@mannheim.de (Betreff „Erkennen? Folge 200“) und vermerkt Name, Anschrift und Telefonnummer. Wir freuen uns auch über persönliche Geschichten zu dem Ort oder Erinnerungen an diesen. Einsendeschluss ist der 11. Januar. bhr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1