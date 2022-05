Während mehrere Autos in die angrenzende Straße einfahren, schlendern Fußgängerinnen und Fußgänger nach ihrem Einkauf oder mit dem Hund durch die Stadt. Aufgenommen wurde das Bild für die 194. Folge unserer Serie „Erkennen Sie Mannheim“ in den 1980er-Jahren. Wissen Sie, wo in Mannheim das Foto entstanden ist? Dann schreiben Sie uns eine Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Erkennen Sie Mannheim? Folge 194“ an erkennen@mamo.de . Erzählen Sie uns gerne Ihre persönliche Geschichte zu diesem Ort oder Ihre Erinnerungen an diesen. Möglich sind auch Briefe an „Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 8. Juni. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. seko

