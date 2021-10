Unendliche Weiten unter einem geschlossenen Dach. Heute gibt es an anderer Stelle in Mannheim einen Neubau des gesuchten Gebäudes. Wer weiß, wo diese Aufnahme zu verorten ist, schreibt eine E-Mail mit der Lösung an erkennen@mamo.de, nennt Name, Anschrift, Telefon sowie das Stichwort „Erkennen Sie Mannheim? Folge 187“ und erzählt bitte seine Geschichte dazu. Oder schreiben Sie an den „Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir stets Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 13. Oktober. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. seko

