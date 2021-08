Ein Brunnen direkt am Eingang in die Mannheimer Innenstadt? Die erfrischende Fontäne hat lange alle begrüßt, die auf dem Weg zum Einkaufsbummel auf den Planken waren. Heute herrscht hier nur noch grauer Betoncharme, die nächste Abkühlung gibt es erst wieder in der grünen Anlage am Friedrichsplatz. Wer weiß, wo die Aufnahme zu verorten ist, schreibt eine E-Mail mit der Lösung an erkennen@mamo.de, nennt Name, Anschrift, Telefon sowie das Stichwort „Erkennen Sie Mannheim? Folge 185“ und erzählt bitte seine Geschichte dazu. Oder schreiben Sie an den „Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 11. August. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. ) lia(BILD: Marchivum

