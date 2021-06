Ein altes Haus mit Einschusslöchern. Es sieht heute von seiner Grundstruktur noch ähnlich aus – und ist in Mannheim weltbekannt, könnte man sagen. Na? Erkennen Sie Ihre Pappenheimer? Wissen Sie, wer durch diese hohle Gasse kommen muss? Wenn ja, dann wird Ihr Werk auch den Meister loben. Wenn Sie wissen, wo die Aufnahme zu verorten ist, schreiben Sie eine E-Mail an erkennen@mamo.de, nennen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Mannheim? Folge 183“ und erzählen Sie – ganz wichtig – Ihre Geschichte dazu. Oder schreiben Sie an den „Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 9. Juni. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. scho

AdUnit urban-intext1

© Marchivum

Info: Alle Teile unter mannheimer-morgen.de/ erkennen-sie-mannheim