Diese Stelle in der Stadt erkennt eigentlich jeder Mannheimer, zwei Straßen gabeln sich, Straßenbahnlinien – ja, wo mag das wohl sein? Ein kleiner Tipp: Neulich waren wir dort ganz in der Nähe mit unserem Bilderrätsel. Wenn Sie wissen, wo die Aufnahme zu verorten ist, dann schreiben Sie eine E-Mail an erkennen@mamo.de und nennen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Mannheim? Folge 181“ und erzählen – ganz wichtig – Sie uns Ihre Geschichte dazu. Oder schreiben Sie an den „Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 14. April. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. scho (BILD: Marchivum)

Info: Alle Teile unter mannheimer-morgen.de/erkennen-sie-mannheim