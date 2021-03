Ein sehr markantes Gebäude – aber zugegebenermaßen dennoch knifflig. Deshalb helfen wir ein bisschen: Das Haus steht an der Kreuzung zweier Straßen, eine ist nach einem östlichen Stadtteil benannt, die andere umschreibt dem Namen nach ein von Menschen gepflegtes Grün inmitten einer Landschaft an einem Wasserlauf. Immer noch nicht? Dann laufen Sie mal wieder am Tattersall Richtung Osten. Wenn Sie wissen, wo die Aufnahme zu verorten ist, dann schreiben Sie eine E-Mail an erkennen@mamo.de und nennen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Mannheim? Folge 180“ und erzählen Sie uns Ihre Geschichte dazu. Oder schreiben Sie an den „Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 10. März. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. scho (BILD: Marchivum)

Info: Alle Teile unter mannheimer-morgen.de/erkennen-sie-mannheim