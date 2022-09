So verkehrsberuhigt, wie es hier aussieht, ist der gesuchte Ort heute nicht mehr. Aber immerhin stammt das Bild ja aus dem Jahr 1930. So viele Autos gab es damals noch nicht. Wissen Sie, wo in Mannheim das Foto entstanden ist? Dann schreiben Sie uns eine Mail an erkennen@mamo.de mit Namen, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Erkennen Sie Mannheim? Folge 196“. Erzählen Sie uns auch Ihre persönliche Geschichte zu dem Ort oder Ihre Erinnerungen an diesen. Einsendeschluss ist Mittwoch, 14. September. Es gibt Bücher und CDs zu gewinnen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. bhr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Wie Peter Baltruschat Kultur an ungewöhnliche Ort in Mannheim bringt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Niederlage in Köln stößt Adler-Stürmer Luca Tosto sauer auf Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Blutspender dringend gesucht! Warum Konserven derzeit knapp sind Mehr erfahren