Erinnerungen an 1975

„Aufgewachsen in Mannheim in den 70er & 80er Jahren“ heißt ein Buch, das Hartmut Ellrich im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Jetzt liest er daraus am Mittwoch, 5. April ab 20.30 Uhr bei Thalia in C 1 am Paradeplatz (Eintritt fünf Euro). Und er bietet dabei ein „Buga-Spezial“ mit weiteren, über das Buch hinausgehenden Erinnerungen an die Bundesgartenschau 1975 und wie er sie und die Jahre danach als Kind erlebt hat.

Der 1970 geborene Historiker ist im Mannheimer Norden aufgewachsen und machte sein Abitur am damaligen Peter-Petersen-Gymnasium. Er lebt jetzt als Historiker und Buchhändler in Ohrdruf. In seinem Buch schildert er den Wandel der Stadt nach der Nachkriegszeit, neue Impulse durch die Bundesgartenschau 1975, durch Fußgängerzone und Aerobus. Thema sind aber ebenso der Jubel, als der SV Waldhof 1983 in die Erste Bundesliga aufstieg, längst verschwundene Geschäfte in der Innenstadt oder die ersten Jugendhäuser. pwr