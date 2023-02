Erinnerung an Gewalt gegen Frauen

Der 14. Februar wird als Valentinstag gefeiert. Paare feiern ihre Liebe. Allerdings wird an diesem Tag auch an die Gewalt gegen Frauen erinnert. Und diese gibt es vor allem auch in Beziehungen. Die Grünen sowie Vereine und Initiativen rufen deshalb zur Teilnahme an der Aktion „One Billion Rising – Rise for Freedom!“ (Eine Milliarde stehen auf – Erhebt Euch für die Freiheit) in Mannheim auf, um ein Zeichen gegen die Gewalt an Frauen zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angela Wendt, frauenpolitische Sprecherin der Grünen Gemeinderatsfraktion, betont: „Die Aktion „One Billion Rising – Rise for Freedom!“ ist besonders wichtig, um gemeinsam gegen die weltweite Gewalt an Frauen zu protestieren!“ Ein Ausbruch aus der vergifteten Gewaltbeziehung sei eine Chance. Dafür gebe es in Mannheim viel Unterstützung, auch anonym. Niemand müsse sich dafür schämen, Angebote in Anspruch zu nehmen. „Es gibt Schutzräume der unterschiedlichsten Art, um neu anzufangen.“

Auch Mannheimer Frauen und Initiativen fordern am 14. Februar um 18 Uhr dazu auf, an die Alte Feuerwache in der Neckarstadt zu kommen und sich gemeinsam gegen die weltweite Gewalt an Frauen zu erheben und gemeinsam zu tanzen. Frauen in Mannheim, die unter Gewalt im häuslichen Umfeld leiden oder Unterstützung in Trennungssituationen benötigen, finden Hilfe etwa beim Fraueninformationszentrum des Mannheimer Frauenhauses, Tel. 0621/37 97 90. red