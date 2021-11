Erinnerung an die Opfer wach halten

Mannheim. An die düstersten Stunden der deutschen Geschichte und an die zahllosen Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden, erinnern Stolpersteine. Sie geben den Opfern einen Namen. In Kurzform aufgezeichnet sind auf den kleinen Messing-Tafeln, die in Wege eingelassen sind, die Lebensläufe von Mitbürgern, die mitten unter uns gelebt haben. Viele der Steine sind allerdings etwas verwittert. Deshalb hatten sich Schülerinnen und Schüler der Friedrich-List-Schule in C 6 für dieses Jahr vorgenommen, Stolpersteine aufzupolieren – und zwar am 9. November. Er gilt als „Schicksalstag“ der deutschen Geschichte.

An diesem Datum fallen die Feier- und Gedenkstunden zum Fall der Berliner Mauer (1989) mit dem Beginn der ersten deutschen Republik (1919) und der Reichspogromnacht (1938) zusammen. Wie überall in Deutschland wurden auch in Mannheim Synagogen und Geschäfte jüdischer Mitbürger zerstört. Dabei markierte das Datum historisch gesehen den Übergang von Ausgrenzung und Diskriminierung hin zu offener Gewalt.

Vorher – nachher: Einer der Stolpersteine, die die Schüler poliert haben. © FLs

Die in der SMV engagierten Schülerinnen und Schüler haben sich zusammen mit dem Ethik- und den Religionskursen der Eingangsklassen zur Teilnahme an der Aktion „Stolpersteine putzen“ entschlossen. Durch das Aufpolieren soll an diesem besonderen Datum an die Opfer der Nationalsozialisten in Mannheim erinnert werden.

Doch die Jugendlichen richteten den Blick daneben auf bedenkliche Tendenzen in der Gegenwart. „Auch heute werden Menschen aufgrund verschiedenster Merkmale in Deutschland diskriminiert“, so die Verbindungslehrerinnen Carla Babuscio und Ingrid Beisel. Sie haben die Schülerinnen und Schüler bei der Umsetzung der Aktion unterstützt.

Kritischer Blick auf die Gegenwart

„Terroranschläge, wie Hanau oder Halle, beschäftigen unsere Schüler und zeigen, dass Ausgrenzung oder sogar Gewalt gegenüber Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe oder Religion bis heute in Deutschland alltäglich sind“, meint Carla Babuscio. Ihre Kollegin ergänzt: „Als vielfältige Mannheimer Schule freuen wir uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein Zeichen dagegen setzen möchten.“