Erinnerung an den früheren Kanzler

Was bleibt von Helmut Kohl? Im neuen Buch des Mannheimer Journalisten und Kommunikationsberaters Aljoscha Kertesz beantworten mehr als 100 einstige Freunde, Wegbegleiter und Gegenspieler diese Frage. Anlässlich seines fünften Todestages erscheint ein Sammelband, in dem sich prominente Zeitzeugen an den ehemaligen Bundeskanzler erinnern und sein Lebenswerk einordnen. Mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel stellte Kertesz das Werk vor.

In anekdotenhaften Beiträgen geben sie tiefe Einblicke in das Leben des Kanzlers der Einheit. Sie ordnen sein politisches Wirken und Leben in den zeitgeschichtlichen Kontext ein. Die aus mehr als 100 Perspektiven geschilderten Erlebnisse ermöglichen nahezu eine 360-Grad-Betrachtung des Menschen und Politikers Helmut Kohl. Unter den Autoren befinden sich aktive und ehemalige Politiker wie Rainer Brüderle, Björn Engholm, Gregor Gysi, Rudolf Seiters, Hermann-Otto Solms und Jürgen Trittin. Weitere Beiträge stammen von Vertretern aus Wirtschaft, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen, Medien sowie Kunst und Kultur. red

