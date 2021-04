Eric Hsu ist seit April kommissarischer Chefarzt der Medizinischen Klinik I, Kardiologe, Angiologe und Diabetesfolgeerkrankungen am Diako Mannheim. Dies teilte die Klinik mit. Hsu, Leitender Oberarzt im Diako, ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Angiologie und seit 2001 am Diako als Oberarzt tätig. Nach dem Studium der Humanmedizin an der Universität Heidelberg und Mannheim begann er 1989 in der Uniklinik Heidelberg, danach arbeitete er als Assistenzarzt und später als Funktionsoberarzt am Klinikum Karlsbad/Langensteinbach. Von dort wechselte der Ultraschall-Experte an das Diako Mannheim. Bis Ende März 2021 hatte Klaus Amendt (65) die Position des Chefarztes inne.

