Erheblicher Sachschaden durch Verkehrsunfall in Mannheim-Käfertal

Mannheim. Ein Sachschaden in Höhe von 135.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Montag auf Dienstag in Mannheim entstanden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 62-jähriger Autofahrer gegen 1.30 Uhr beim Überholen auf der Rollbühlstraße einen BMW und stieß mit diesem zusammen. Der Unfallverursacher kam von der Fahrbahn ab und geriet daraufhin durch einen Maschendrahtzaun in den Gegenverkehr. Auf den Schienen der Straßenbahn kam der 62-Jährige schlussendlich zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

