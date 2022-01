Mannheim. Nach einem schweren Unfall auf dem Parkring in Mannheim kommt es am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierten um kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung Parkring/Bismarckstraße/Schleusenweg ein Lkw und ein Pkw. Der Autofahrer soll sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen haben. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

