Erfolgreicher Unternehmer mit großem sozialen Engagement

Er kommt jeden Tag weiter gegen 7.30 Uhr ins Büro, auch am Wochenende – da vielleicht einmal ein kleines bisschen später. Denn obgleich er am Sonntag 80 Jahre alt wird, denkt der vielfältig sozial engagierte Unternehmer Egon Scheuermann, der über Jahrzehnte hinweg den VfR prägte, nicht an Ruhestand. Er will einfach immer etwas bewegen, will helfen, will Menschen zusammenführen und Projekte realisieren. Stillstand ist ein Fremdwort für ihn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stets elegant: Unternehmer Egon Scheuermann wird 80. © Volker Seitz

Ein paar Monate gab es ihn aber doch, diesen Stillstand. Als nach mit großer Geduld ertragener schwerer Krankheit und gestärkt durch ihren Glauben seine geliebte Frau Erika starb, die er 1964 auf dem Fußballplatz kennengelernt und 1966 geheiratet hatte, stand auch für Egon Scheuermann die Welt still, ganz still. Aber ihm gab der Glaube Halt und die feste Gewissheit, dass es ganz im Sinne seiner Frau ist, wenn er weiter unverändert aktiv ist.

Enkel als großer Stolz

Jetzt sieht man ihn auch wieder auf dem Fußballplatz. Er fiebert bei den Heim- und Auswärtsspielen des VfR mit, auch bei der U15, denn da spielt sein Enkel Paul. Dass die als Aufsteiger Tabellenführer der Landesliga ist, darauf ist er sehr stolz.

Scheuermann war 28 Jahre jung, als er beim VfR-Training vorbeischaute, schnell zum beliebten Spieler und dann auch zum Aktiven abseits des Rasens wurde. Als Spielleiter, Abteilungsleiter für Fußball im Präsidium sowie Vorsitzender im Verwaltungsrat trug er über 30 Jahre Verantwortung für den Verein. Er bewies großes Organisationstalent, zeigte leidenschaftlichen Einsatz und schaffte es mit viel Herzblut, durch seine menschliche Art und seine Überzeugungsgabe, gute Spieler und großzügige Gönner zu gewinnen – auch indem er stets als Vorbild fungierte und großer Mäzen des VfR war sowie unverändert ist.

Dass er mal das wirtschaftliche Potenzial dazu hat, ein erfolgreicher Unternehmer wird und großzügig den VfR sowie – meist im Stillen – viele soziale Projekte unterstützen kann, hätte er als Kind nie gedacht. Schließlich war er „nur“ ein „Bauernbub“, wuchs als Ältester von drei Geschwistern im Odenwald auf, wo die Eltern eine kleine Landwirtschaft hatten. Aber das prägt, das erdet ihn bis heute. Sein Grundschullehrer erkannte sein Talent und empfahl, ihn aufs Gymnasium zu schicken. Um das damals noch übliche Schulgeld bezahlen zu können, opferte seine Großmutter ihre spärliche Rente. Nur deshalb konnte er ins Internat in Tauberbischofsheim.

Für die Banklehre danach aber musste er ins ferne Mannheim, wo er im Katholischen Lehrlingsheim „Haus der Jugend“ aufgenommen wurde, als Ministrant diente und die bis heute bestehende enge Bindung zur katholischen Kirche in Mannheim sowie viele Freundschaften entstanden. Nach der Lehre ging er mit zwei Freunden nach England, studierte an der Cambridge-Universität BWL, finanzierte sich selbst das mit Kellnern und Musizieren in Pubs. Während dieses Studiums erlebte er in der Royal Albert Hall ein Konzert der Beatles und begegnete durch seine Gastfamilie in London sogar Sir Winston Churchill.

Nach der Tätigkeit für eine Mannheimer Baufirma, bei der er zum kaufmännischen Leiter aufstieg, wagte Scheuermann Anfang der 1980er Jahre die Selbstständigkeit und übernahm als Geschäftsführer das Ingenieurbüro Boxheimer und Partner, das später in Boxheimer und Scheuermann umfirmierte. Scheuermann realisierte viele bedeutende Wohn- und Gewerbebauten in der Region. Als Projektentwickler bewies er oft das richtige Gespür für Markttrends. An seinem Erfolg ließ er aber immer gerne andere teilhaben. Das Blumepeterfest und viele Vereine unterstützt er oft und gerne, was ihm auch zahlreiche Auszeichnungen einbrachte.