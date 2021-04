Hohe Auszeichnung für einen erfolgreichen Wissenschaftler und Netzwerker mit Bezug zur Medizinischen Fakultät Mannheim: Professor Sibrand Poppema wurde jetzt mit dem Bundesverdienstorden 1. Klasse geehrt. Dies teilte die Medizinische Fakultät Mannheim mit. Gewürdigt wird seine langjährige Förderung der Forschungs- und Bildungsbeziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden, etwa durch Gründung eines gemeinsamen Graduiertenkollegs.

Verleihung in Kuala Lumpur

Professor Poppema ist seit Januar Präsident der Sunway University in Malaysia, zuvor war er von 2008 bis 2018 Präsident der Universität Groningen in den Niederlanden. Bevor er dort in das Amt des Präsidenten gewählt wurde, war er Dekan der Medizinischen Wissenschaften und Vizepräsident des University Medical Center der Universität. In diese Zeit fallen seine Aktivitäten um eine bis heute bestehende Vernetzung der Rijksuniversiteit Groningen und der Universität Heidelberg, über ihre Medizinischen Fakultäten in Mannheim und Heidelberg, erstmals sichtbar vor allem durch die Gründung des internationalen Graduiertenkollegs GRK 880 „Vaskuläre Medizin“ 2004. Bei der Verleihung des Bundesverdienstordens in der Residenz des deutschen Botschafters in Kuala Lumpur nannte Botschafter Peter Blomeyer die Gründung des Graduiertenkollegs als eines von zwei Beispielen der Verdienste von Poppema. Ebenfalls erwähnt wurde die Kooperation der Universitäten Oldenburg und Groningen mit Gründung der European MedicalSchool Oldenburg-Groningen. „Sibrand Poppema ist der Wegbereiter eines höchst erfolgreichen wissenschaftlichen Netzwerks zwischen unserer Medizinischen Fakultät in Mannheim und der Rijksuniversiteit Groningen, das nunmehr seit rund 20 Jahren Bestand hat“, bestätigt Professor Hans-Peter Hammes, Leiter der Endokrinologie an der V. Medizinischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim.