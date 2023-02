Erfolgreicher Kämpfer gegen ein Tabu

Diese Zeilen werden ihm unangenehm sein – denn Will Herrmann ist immer sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. Lobhudeleien mag er nicht. Aber der Mann, der am Sonntag 90 Jahre alt wird, ist eben auch jemand, der anderen Mut machen kann. Aus einem persönlichen Schicksalsschlag hat er nämlich Kraft geschöpft und ganz besondere Konsequenzen gezogen: die Gründung der Frank Herrmann Stiftung.

Frank Herrmann, das war sein Sohn. Bis zum Abitur ging alles gut, auch die Banklehre. Aber dann kam die Angst, schleichend und immer mehr um sich greifend. Es folgte ein längerer Leidensweg mit Heimaufenthalten, Medikamenten mit heftigen Nebenwirkungen und schließlich der frühe Tod mit 35 Jahren. Bald darauf starb auch die erste Frau von Will Herrmann an Krebs.

Will Herrmann war tief traurig, aber er hat nicht resigniert, sondern ist aktiv geworden, um anderen zu helfen, dass sie es besser haben. Er gründete 1994 die Frank Herrmann Stiftung, die sich ausschließlich der Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen widmet. Herrmanns wichtigstes Ziel ist, dass psychische Erkrankungen nicht länger ein Tabuthema sind und Kranke nicht mehr ausgegrenzt werden, sondern einen Platz in der Gesellschaft und nicht abseits haben.

Hartnäckig und einfallsreich

Will Herrmann wollte aber nicht nur darüber reden und dafür werben. Der Betriebswirt setzte vielmehr auf Taten, einfallsreich, aber auch hartnäckig, mit charmanter Überzeugungskraft und großem persönlichen Einsatz. Denn anfangs machte er fast die gesamte Stiftungsarbeit selbst. Ihm ging es darum, mit der Stiftung Wohnraum für psychisch Kranke zu schaffen, die nicht in ein Heim wollen oder müssten, aber die auf dem Wohnungsmarkt keine Chance haben. 1998 entstand im Casterfeld das erste Haus mit acht Wohnungen, deren Mieter alleine leben können, bei Bedarf indes vom Caritas-Verband betreut werden. Inzwischen kamen weitere Wohnungen auf dem Waldhof hinzu. Damit füllte er eine wichtige Lücke in der Versorgung psychisch Kranker. Dafür wurde er 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Zur Finanzierung ließ sich Herrmann, neben seinem Stiftungskapital, etwas einfallen. Er rief vor über 20 Jahren hochkarätige Benefizkonzerte mit Künstlern des Nationaltheaters, die ihm bereitwillig halfen, und meist rund 400 spendenfreudigen Zuhörern ins Leben.

Außer den Wohnungen finanziert die Stiftung weitere Projekte – gemäß dem Motto „Leben ist Begegnung“. So erhielt das St. Anna-Haus eine Werkstatt, in der psychisch Kranke Räder reparieren können. Dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) stellte die Stiftung Sportgeräte zur Verfügung, um Patienten zu mehr Bewegung zu motivieren, was bei der Linderung von Depressionen ebenso hilft wie bei den Begleiterkrankungen, die bei psychisch kranken Menschen oft durch die für sie notwendigen Medikamente ausgelöst werden.