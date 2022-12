Erfolg mit Aufruf und Sponsorenlauf

„Oft hat man das Gefühl, nichts tun zu können. Doch wir wollten aktiv und regional helfen“, sagt Lilli Allert. Sie ist Schülersprecherin des Feudenheim-Gymnasiums (FGM) und berichtet über zwei – ausgesprochen erfolgreiche – Spendenaktionen, die die Schülerinnen und Schüler organisierten. Am Ende kamen 8000 Euro zusammen. „Ukrainische Jugendliche in unserem Alter mussten ganz plötzlich alles hinter sich lassen, auch Freunde, ihr Zuhause und oft Teile ihrer Familie. Da war es uns wichtig, dass sie sich hier willkommen fühlen“, so die 16-Jährige.

Das Geld überreichte die Schulgemeinschaft jetzt an die Ukrainehilfe der evangelischen Kirche (Ekma). „Wir sind sehr bewegt über das großartige Engagement der Schulgemeinschaft und dankbar für diese großzügige Unterstützung“, sagte Pfarrerin Regina Bauer, die die Spende entgegennahm.

Freundschaften schließen

Die Initiative wurde unterstützt vom Freundeskreis des Feudenheim-Gymnasiums, so dessen Vorsitzende Silvia Luber. „Wir wollen das Miteinander in der Schule bereichern und unterstützen. Mit dieser Aktion wirken wir auch nach außen, vermitteln Werte wie Menschlichkeit und zeigen Solidarität.“ Schulleiter Rainer Halfar dankte allen Beteiligten „für ihr soziales Engagement in schwierigen Zeiten“. Lilli Allert zeigte sich „megastolz auf die ganze Schule“.

Als die Schülerinnen und Schüler die erste Spendenaktion starteten, war die Feudenheimer Kultur- und Sporthalle als Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine im Gespräch. Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen sollten von der Schulgemeinschaft Starterpakete erhalten. „Damit wollten wir den Geflohenen in ihrer Notsituation helfen und sie willkommen heißen“, sagt Lilli Allert. Durch den Spendenaufruf kamen mehr als 3350 Euro zusammen. Die Notunterkunft wurde dann jedoch in der Jugendherberge auf dem Lindenhof eingerichtet.

Als zweite Aktion organisierte die SMV beim Sporttag der Feudenheimer Schulen am 25. Juli einen Sponsorenlauf unter dem Motto „Das Feudenheim Gymnasium läuft miteinander füreinander!“ Erlös: weitere gut 4280 Euro. Der Freundeskreis des FGM stockte die beiden Beträge auf 8000 Euro auf. „Dieses starke Zeichen der Solidarität ist auch für uns als Schulgemeinschaft sehr wertvoll“, äußerte sich Schulleiter Halfar.

Die Ukrainehilfe von Ekma und Diakonischem Werk bietet Geflüchteten „unkomplizierte und kostenlose Hilfe beispielsweise mit Kleidung, Seelsorge, Begegnungsangeboten, Vermittlung von Beratung und Freizeitaktivitäten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders in den Blick nahm das Team der Ukrainehilfe die Jugendlichen, die sich vielfach einsam fühlten.

„Als Evangelische Jugend Mannheim wollten wir ihnen helfen, sich zu vernetzen, Freundschaften zu schließen und eine gute Zeit miteinander zu erleben“, erläutert Stadtjugendpfarrer und Ukrainehilfe-Koordinator Oliver Seel. Dank der Spenden aus der Ukrainehilfe konnten beispielsweise ein Grillfest in den Pfingstferien, ein Campingwochenende im Sommer und eine Berlin-Fahrt mit ukrainischen und deutschen Jugendlichen realisiert werden.

Einen Hilfe-Schwerpunkt gibt es im Herbst und Winter rund um die Matthäuskirche, geplant ist auch ein zweisprachiger Gottesdienst an Heiligabend. Außerdem wollen Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon länger hier sind, Neuankömmlingen bei der Orientierung in der neuen Umgebung helfen, gebildet werden dazu Tandems, so Regina Bauer. All das, sagt Dekan Ralph Hartmann, zeige, „dass wir gemeinsam etwas bewegen können“. red/bhr