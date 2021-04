Erfahrungen aus Namibia

Von dem Ansinnen im Gemeinderat, die nach Kolonialisten des 19. Jahrhunderts benannten Straßen in Rheinau-Süd umzubenennen, war lange nichts mehr zu hören. Doch vom Tisch ist das Thema damit keineswegs, wegen der Corona-Pandemie allenfalls die Diskussion darüber ins Stocken geraten. Der Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim macht nun einen neuen Anlauf: Mit einer Online-Infoveranstaltung am Montag, 26. April, 19.30 Uhr.

„Der Arbeitskreis möchte die Debatte um die Umbenennung der Straßen in Rheinau-Süd in einen größeren Kontext stellen“, sagt dessen Sprecherin Gertrud Rettenmaier. Denn von Gegnern der Umbenennung wird immer noch das Argument ins Feld geführt, in Afrika selbst seien Kolonialisten wie Leutwein, Lüderitz und Nachtigal hoch geehrt, auch durch Straßennamen.

Bereits 15 neue Namen

Dass davon keine Rede sein kann, zeigt sich in Namibia, dem früheren Deutsch-Südwest. „15 Straßen in der Hauptstadt Windhoek sind bereits 2019 umbenannt worden“, berichtet Rettenmaier, „das Verfahren für weitere Umbenennungen läuft.“

Wie das Land mit der deutschen Kolonialherrschaft im Allgemeinen und der Diskussion über die Straßennamen im Speziellen umgeht, darüber berichtet Naita Hishoono, die Leiterin des Namibia Institute for Democracy in Windhoek. Ihr Vortrag erfolgt in deutscher Sprache und online. Der „Eintritt“ ist frei, notwendig ist alleine eine Anmeldung per Mail über makolonialgeschichte@posteo.de.

Info: Weitere Infos über https:// kolonialgeschichtema.com.