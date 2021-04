Erbitterter Streit um zwei Kinder eskaliert

War es ein heimtückischer, versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung oder versuchter Totschlag? Diese Frage stellt sich der Ersten Großen Strafkammer am Landgericht, die nach den Plädoyers am Mittwochmittag das Urteil über Francesco C. fällen wird. Einerseits drohen dem gebürtigen Sizilianer wegen 14 Messerstichen auf den Vater seiner Ex-Freundin auf Antrag der Staatsanwaltschaft neun Jahre und sechs Monate Gefängnis. Die Verteidigung sieht andererseits in der Tat des geständigen 28-Jährigen keine Mordmerkmale und plädiert auf ein Strafmaß „im Ermessen des Gerichts“.

Am Landgericht Mannheim fällt am Mittwoch das Urteil. © Angela Boll

Für Oberstaatsanwältin Katja Schremb hat die Verhandlung unter Vorsitz von Gerd Rackwitz erwiesen, dass der Angeklagte mit Tötungsvorsatz am 28. September 2020 in die Rheinauer Wohnung des Vaters seiner Ex-Lebensgefährtin eingedrungen ist und den 62-Jährigen mit den Messerstichen lebensgefährlich verletzt hat. Dabei habe Francesco C. dem arg- und ahnungslosen Mann heimtückisch in den Rücken gestochen, während sich seine Tochter mit ihren zwei kleinen Kindern im Wohnzimmer eingeschlossen hatte.

Für die Verteidiger Georgios Kolivas und Steffen Lindberg lassen sich hingegen Mordmerkmale nicht rechtssicher nachweisen. Lindberg nennt die Tat „das tragische Ende eines Streits um die beiden kleinen Kinder nach einer Trennung“. Bei der Konfrontation mit dem Vater seiner Ex seien dem Angeklagten „die Sicherungen durchgebrannt“.

Bleibende Schäden

Das Opfer sitzt neben seinem Rechtsanwalt mit einer Schiene am linken Arm. „Der Arm ist immer noch taub. Mein Mandant ist durch den Vorfall schwer geschädigt, ein Dauerschaden ist absehbar“, erklärt Nebenkläger Senghaus vor dem Schwurgericht. Ähnlich argumentiert Oberstaatsanwältin Schremb in ihrem Plädoyer am Montagmorgen. Nur durch das schnelle Eingreifen einer Polizeistreife und einer Notoperation im Klinikum sei das Leben des Vaters gerettet worden. Durch die extremen Stichverletzungen würden wahrscheinlich bei schwierigem Heilungsprozess bleibende Schäden beim Opfer zurückbleiben.

„Ich sitze vielleicht 30 Jahre im Gefängnis, aber das ist es mir wert“, soll der Angeklagte bei der Messerattacke an der Wohnungstür gebrüllt haben. Für die Auseinandersetzung mit dem Vater seiner Ex-Freundin um die gemeinsamen kleinen Kinder des Paares habe Francesco C. das Messer mit auf die Rheinau gebracht. „Er ließ auch erst vom Opfer ab, nachdem er von tödlichen Stichen ausgegangen ist“, erklärte die Oberstaatsanwältin. Dass er im Wahn, aus Angst oder in Notwehr gehandelt habe, sei eine Schutzbehauptung.

„Er hat seine Kinder schrecklich vermisst, mehrfach nach Regelungen gesucht. Hätte er Zutritt zur Wohnung erhalten, wäre wahrscheinlich nichts passiert“, verteidigt Kolivas seinen Mandanten. Auch sei der Vater nicht arg- und wehrlos gewesen. „Und hätte der Angeklagte sein Opfer bei der finalen Auseinandersetzung wirklich töten wollen, hätte er noch drei-, vier-, fünfmal mehr zugestochen“, widerspricht Lindberg dem Tötungsvorsatz. „Es gab schon vorher Konflikte“, erinnerte der Strafverteidiger an einen heftigen Streit am 12. September 2020 in der Ludwigshafener Wohnung des Paares, als Francesco C. dreimal seine Schreckschusswaffe abgefeuert habe, als plötzlich der Vater seiner Freundin mit Bruder im Schlafzimmer aufgetaucht sei. Danach ist die Lebensgefährtin ausgezogen, mit finaler Eskalation knapp drei Wochen später in der Rheinauer Wohnung.

