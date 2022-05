Entwürfe für „Neue Mitte“

Die Wettbewerbsbeiträge für die „Neue Mitte“ des Universitätsklinikums können an diesem Dienstag besichtigt werden. Wie die Universitätsmedizin mitteilt, werden nach der Sitzung der Jury für den Architektenwettbewerb die Wettbewerbsbeiträge nun öffentlich gezeigt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an diesem Dienstag, 24. Mai, von 13 bis 19 Uhr in der SAP Arena, VIP-Eingang E (An der Arena 1) die Modelle und Planskizzen der eingereichten Beiträge zu besichtigen. Der Eintritt ist frei, es stehen kostenlose Parkplätze bereit. Am Realisierungswettbewerb für den ersten Bauabschnitt der „Neuen Mitte“ mit einem städtebaulichen Ideenteil für den 2. Bauabschnitt haben sich nach einer europaweiten Ausschreibung 15 große Architekturbüros beteiligt. red/kako

