Entwarnung nach Sperrung des Mannheimer Paradeplatzes

Mannheim. Wegen eines herrenlosen Koffers hat die Polizei am Samstag den Paradeplatz in Mannheim gesperrt. Bereits nach kurzer Zeit gab die Polizei Entwarnung. Der Besitzer des in der Nähe des dortigen Corona-Schnelltestzentrums abgestellten Koffers meldete sich, nachdem die Beamten gerade dabei waren, den Paradeplatz zu räumen. Im Koffer befand sich nur Reisegepäck und so konnten die Absperrmaßnahmen nach knapp 15 Minuten wieder aufgehoben werden. Der Straßenbahnverkehr war nur geringfügig beeinträchtigt.

